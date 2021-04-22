نائبة تحدد السبب المباشر لعدم تحقق النصاب وانعقاد جلسة البرلمان اليوم

2021/04/22 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت النائب في البرلمان منار الشديدي، الخميس (22 نيسان 2021)، أن البرلمان لم يتمكن من عقد جلسته اليوم بسبب غياب عدد كبير من النواب.

وقالت الشديدي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "عدداً كبيراً من النواب لم يحضر اليوم لبنى المجلس بسبب وفاة النائب عدنان الأسدي ومشاركتهم في التشييع".

يتبع.



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