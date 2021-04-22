البرلمان يخفق بعقد جلسته للمرة الثانية ويحولها إلى تداولية

2021/04/22 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أخفق مجلس النواب بعقد جلسته الأولى في الفصل التشريعي الأخير للدورة النيابية الحالية، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

يتبع.



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