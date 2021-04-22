اعتقال 73 مطلوباً في البصرة والعثور على أوكار وأسلحة في قاطع الجزيرة

2021/04/22 | 14:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن العثور على 4 أوكار لداعش وعدد من الاسلحة والاعتدة، فيما تمكنت القوات الامنية في البصرة من اعتقال 73 مطلوباً خلال 24 ساعة في المحافظة.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 نيسان 2021)، ان "قوة من الفرقة 7 لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة قامت بتفتيش مناطق شمال وجنوب نهر الفرات حيث تم العثور على 4 أوكار لعصابات داعش الأرهابية و3 انفاق و 7 قنابر هاون عيار 81 ملم وتم تدمير الأوكار والأنفاق والعبوات من قبل مفرزة المعالجة".

وفي القيادة ذاتها اضاف البيان "خرجت قوة من الفرقة 7 بواجب تفتيش في وادي المرج حيث تم العثور على قنبرتين هاون عيار 82 ملم وقنبرتين هاون عيار 60 ملم وقذيفة مدفع عيار 122 ملم وصاروخ كاتيوشا عيار 107 ملم وتم تفجير الكدس من قبل مفرزة المعالجة".

وفي البصرة، اوضحت الخلية ان عمليات البصرة نفذت عملية تفتيش في عدد من المناطق.

وقال البيان، إنه "من اجل خلق بيئة آمنة ومستقرة وعلى ضوء المعلومات الأستخبارية في قيادة عمليات البصرة قامت قوة أمنية مشتركة بتفتيش العديد من المناطق لإلقاء القبض على المطلوبين وعصابات الخطف والتسليب ومتعاطي المخدرات حيث تم القاء القبض على 73 مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة و1 مطلوب وفق المادة 4 / 1 ارهاب".

واشار البيان الى انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة وايضا عثرت القوة على مسدس ومواد مخدرة 186 غم وحجز عجلات ودراجات مخالفة".

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