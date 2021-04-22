تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب الى اشعار آخر

2021/04/22 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، تأجيل جلسة مجلس النواب الى اشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد قررت تأجيل جلسة، الثلاثاء الى اليوم الخميس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال النائب حسن آلي عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل انعقاد جلسة المجلس الى اشعار اخر، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة وحضور نحو 60 نائبا فقط.

ورجح آلي، ان يستأنف مجلس النواب انعقاد جلساته بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

PUKmedia هاميار علي

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