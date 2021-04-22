مسؤول العلاقات العراقية للـ ا. و. ك يزور دارالثقافة والنشر الكوردية

2021/04/22 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مكتب العلاقات العراقية اللاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة مجيد حمد أمين الئ مديرية العامة لدار الثقافة والنشر الكوردية.

وتم الترحيب بالوفد من قبل ئاوات حسن امين المدير العام للدار ترحيبا حارأ، اذ تبادلو عددا من المواضيع الثقافية العامة والمشهد الثقافي الكوردي في بغداد ومن ثم تجولوا في أروقة الدار.

هذا وشكر المسؤول على حسن الضيافة والاستقبال.

PUKmedia اعلام مكتب العلاقات للـ ا.



و .ك

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