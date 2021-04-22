وديتان للمنتخب الفرنسي قبل النهائيات الأوروبية

2021/04/22 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، إن المنتخب الفرنسي حامل لقب كأس العالم سيخوض مباراتين وديتين في مواجهة نظيريه الويلزي والبلجيكي في يونيو المقبل استعدادا لبطولة أوروبا.وسيلتقي المنتخب الفرنسي الذي يقوده المدرب ديدييه ديشامب مع نظيره الويلزي في إستاد “أليانز” في مدينة نيس الجنوبية في الثاني من يونيو المقبل قبل أن […]

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