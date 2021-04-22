من مطار بغداد.. أول تعليق من الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد منحه جواز سفر عراقي

2021/04/22 | 14:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تقدم الفنان محمد حسين عبد الرحيم، الخميس، بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري الثقافة والصحة بعد منحه جواز السفر العراقي.

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وقال عبد الرحيم في فيديو تابعه "ناس"، (22 نيسان 2021)، "دولة الرئيس محبتك وموقفك المشرف وسام شرف".

وشكر الفنان "مكتب رئيس الوزراء على تواصلهم المستمر، فضلا عن وزير الثقافة، ووزير الصحة لتواصلهم".

كما قدم عبد الرحيم "شكره للشعب العراقي وجمهوره الذي بقي على تواصل معه"، مؤكدا ان "العراقيين عظماء".

ووافق مجلس الوزراءعلى منح الفنان محمد حسين عبد الرحيم وعائلته ، المولودين و المقيمين في العراق جواز سفر عراقيا.

وذكر مجلس الوزراء في بيان صحفي "تمت الموافقة على منح عائلة الفنان محمد حسين عبد الرحيم المولودين والمقيمين في العراق وفلسطينيي الجنسية جواز سفر عراقيا".

واكد المجلس "تعذر منحهم الجنسية العراقية لتعارض ذلك مع المادة ٦ / ثانيا من قانون الجنسية العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦".

ومحمد حسين عبد الرحيم فنان من اصول فلسطينية، ولد في بغداد عام 1955 .



وكان قد تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنحه الجنسية.

وزار محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، الفنان محمد حسين عبدالرحيم، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأظهر مقطع مصور اطلع عليه "ناس"، (27 آذار 2021)، إجراء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مكالمة هاتفية مع الفنان محمد حسين عبدالرحيم، أكد خلالها التكفل بعلاج عبدالرحيم وتقديم كافة المستلزمات الضرورية له، سواء كانت داخل العراق أو خارجه.

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