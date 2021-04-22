تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لاشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني

2021/04/22 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر نيابي، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان لإشعار آخر.

وقال المصدر لـ”تقدم” إن “البرلمان قرر تأجيل انعقاد الجلسة لإشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني”.

وكان من المقرر ان تعقد الجلسة عند الساعة الواحدة ظهراً.

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