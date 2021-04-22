رئاسة البرلمان توجه اللجان النيابية بالإسراع في إعداد القوانين المهمة لإقرارها

2021/04/22 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي من داخل قاعة البرلمان، اللجان النيابية المختصة بالاسراع في اعداد القوانين المهمة وذات الاولوية من اجل اقراراها.

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