تأجيل جلسة مجلس النواب إلى اشعار اخر

2021/04/22 | 15:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل عقد جلسة المجلس إلى اشعار اخر.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، انه تقرر تاجيل عقد جلسة مجلس النواب إلى اشعار اخر.

واضاف ان ذلك جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

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