وزير التخطيط: العراق يشهد زيادة سكانية كبيرة لا تتناسب مع الموارد

2021/04/22 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم،

الخميس، عن ارتفاع متوسط عمر الفرد في

العراق، فيما اشار الى ان الموارد

الاقتصادية لا تتناسب مع حجم الزيادات

السكانية.

وقال بتال خلال ترؤسه الاجتماع الاول

للجنة الوطن

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