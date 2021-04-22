2021/04/22 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت العتبة الحسينية المقدسة، بتجهيز

محطات تنقية وتعقيم المياه (R.O) التابعة

لها بـ(الماء البارد) للمواطنين والزوار

في عدد من مناطق كربلاء.

وقال مسؤول المحطات المهندس مؤمن حسن

ابراهيم، لوكالة نون الخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:مناطق تتنعم بمياه شرب معقمة ومبردة من خلال اكثر من 100 محطة تنقية حديثة ..تعرف على الجهة المجهزة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:مناطق تتنعم بمياه شرب معقمة ومبردة من خلال اكثر من 100 محطة تنقية حديثة ..تعرف على الجهة المجهزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).