وزير التخطيط: العراق يشهد زيادات سكانية كبيرة لا تتناسب مع حجم الموارد

2021/04/22 | 15:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، إن متوسط الأعمار للسكان في العراق شهد ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة تحسن الصحة العامة والتغذية ومستوى المعيشة بنحو عام.وأضاف النجم، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية …

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