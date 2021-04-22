977 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة في كوردستان

2021/04/22 | 15:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 143723.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 182 أربيل، 289 السليمانية، 424 دهوك، 20 حلبجة، 52 كرميان، 10 رابرين.

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