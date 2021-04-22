البرلمان يؤجل جلسة اليوم الى اشعار اخر

2021/04/22 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل عقد جلسة المجلس إلى اشعار اخر.وقال مراسلنا، انه تقرر تاجيل عقد جلسة مجلس النواب إلى اشعار اخر.واضاف ان ذلك جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

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