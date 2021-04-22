ردود الأفعال بعد الحكم بقضية فلويد

2021/04/22 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسم فلويد "سيصبح مرادفا للعدالة".."ارتياح ورضا" من شخصيات أميركية وعالمية بعد قرار المحكمة في قضية "مقتل جورج فلويد"

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