2021/04/22 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص حدد عضو ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي، اليوم الخميس، الأسباب التي تقف امام رفع الحصانةً عن البرلمانيين.وقال الزيدي، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “خطوة رفع الحصانة عن بعض النواب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يحدد الأسباب التي تقف امام رفع الحصانةً عن البرلمانيين المركز الخبري الوطني.

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