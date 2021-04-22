إحباط عملية تهريب مواد شديدة التخدير قادمة من سوريا (صور)

2021/04/22 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العسكرية، إحباط

عملية تهريب مواد "شديدة التخدير" قادمة

من سوريا، في محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان

إنه "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات

العسكرية في الفرقة ١٥ ولواء ال

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