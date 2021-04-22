قراصنة روسي يهددون آبل: 50 مليون دولار أو نشر

2021/04/22 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترعضت شركة "كوانتا" وهي الفرع المصنع لمنتجات شركة آبل لعملية قرصنة غير مسبوقة من طرف مجموعة روسية تدعى "ريفل" (REvil).

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