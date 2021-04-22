الفنان محمد حسين عبد الرحيم يغادر العراق ويوجه رسالة للكاظمي | فيديو

2021/04/22 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي برعاية الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات .وبتوجيه مباشر من قبل السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية تم تسهيل اجراءات مغادرة الفنان محمد حسين عبد الرحيم إلى خارج البلاد لغرض تلقي العلاج

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