2021/04/22 | 15:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ(90) لتأسيس القوة الجوية العراقية، موضحاً انه درعُ العراق وسور سمائه المنيع.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، انه “بهذه المناسبة يطيب لي أن أسطّر عبارات الثقة والإعتزاز والفخر، بمقاتلي ومنتسبي هذا الصنف الأساس في جيشنا العراقي البطل، وباسمهم الى شعبنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يهنئ القوة الجوية العراقية بمناسبة الذكرى الـ90 على تأسيسها) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يهنئ القوة الجوية العراقية بمناسبة الذكرى الـ90 على تأسيسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).