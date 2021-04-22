3 محافظات عراقية تنفرد بنحو ألف اصابة.. ودهوك في الصدارة

2021/04/22 | 15:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت تصدرت فيه محافظة دهوك أعداد الإصابات اليومية بالجائحة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “تم تسجيل 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن إقليم كوردستان، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على: 182 أربيل، 289 السليمانية، 424 دهوك، 20 حلبجة، 52 كرميان، 10 رابرين”.

وتابع: “أما حالات الشفاء الجديدة من الفيروس فقد بلغت 763 حالة، وهي بواقع: 86 في أربيل، و318 في السليمانية، و354 في دهوك، و5 في حلبجة، وفقاً لبيان وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان.

في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة، 3 منها في أربيل، ومثلها في السليمانية ودهوك.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، منذ بدء انتشار الجائحة ولحد الآن إلى 143723 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 120373 حالة شفاء، في حين بلغ مجموع الوفيات الكلي جراء الفيروس 3920 حالة وفاة.

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