هل تساعد ألعاب الفيديو في علاج

2021/04/22 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

على مدار الجائحة، أصبح من الواضح أن مجموعة فرعية من أولئك الذين يتعافون من المرض يعانون من صعوبات إدراكية تعرف بـ"ضباب الدماغ" المرتبط بـ"كوفيد-19".

وفي حين أن الصلة بين الإصابة بفيروس كورونا والضعف الإدراكي لدى المرضى ما تزال غير واضحة، فقد أبلغت العديد من الدراسات عن وجود عجز في مهارات الانتباه والتعلم بين الأفراد المتعافين والتي تستمر في التأثير على نوعية حياتهم بعد التغلب على أعراض "كوفيد-19".

ووفقا لدراسة كبيرة نُشرت مؤخرا في مجلة The Lancet Physchiatry التي قيّمت 236 ألف مريض "كوفيد-19"، يعاني ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة ناجين من اضطرابات نفسية أو عصبية، بما في ذلك الخرف أو السكتة الدماغية أو نزيف المخ في غضون ستة أشهر من الإصابة.

وأشار بحث منفصل أجرته مؤسسة وايل كورنيل للطب في الولايات المتحدة إلى أنه في مجموعة مكونة من 57 مريضا في إعادة التأهيل بعد دخول المستشفى لعلاج "كوفيد-19"، كان 81% يعانون من بعض الضعف الإدراكي، و55% يعانون من عجز في الذاكرة العاملة، و46% يعانون من نقص الانتباه .

وتهدف التجارب السريرية الحالية، التي أجراها علماء طب وايل كورنيل جنبا إلى جنب مع أولئك من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة، إلى التحقيق في فعالية AKL-T01، وهو علاج قائم على ألعاب الفيديو من قبل Akili Interactive، في تحسين الإدراك والنتائج الوظيفية في أولئك الذين يتعافون من "كوفيد-19".

وقال جيمس جاكسون، مساعد مدير مركز التعافي في وحدة العناية المركزة في فاندربيلت، إن تقنيات أكيلي والتدخلات المماثلة لألعاب الفيديو مصممة لاستهداف الأعراض المماثلة للضعف الإدراكي التي تظهر في حالات أخرى.

وستشمل التجربة السريرية ما يقارب من 100 ناج من "كوفيد-19" فوق سن 18 والذين يظهرون ضعفا إدراكيا في مقياس واحد على الأقل من الانتباه والوظيفة التنفيذية أثناء الفحص الأولي.

وأفاد موقع STAT أنه من المقرر أن يتلقى نصف المرضى العلاج ونصفهم سيعمل كمجموعة تحكم.

ووفقا للخبراء، سيكمل المشاركون في التجربة خمس مهام يوميا، خمس مرات في الأسبوع، وقد يستغرق يوم واحد من المهام نحو 25 دقيقة.

وبينما من المتوقع أن تستمر دراسة كورنيل لمدة ستة أسابيع، مع أربعة أسابيع من المتابعة بعد العلاج، فإن أبحاث جامعة فاندربيلت ستنتهي بعد علاج لمدة أربعة أسابيع.

وأشار باحثو طب وايل كورنيل في بيان: "سيتم قياس فعالية تدخل AKL-T01 بالنسبة لمجموعة مراقبة قائمة الانتظار".

المصدر: إندبندنت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تساعد ألعاب الفيديو في علاج "ضباب الدماغ" الناتج عن "كوفيد-19"؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تساعد ألعاب الفيديو في علاج "ضباب الدماغ" الناتج عن "كوفيد-19"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).