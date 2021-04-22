لاعب الجوية والمنتخب أيمن حسين يجري عملية جراحية بالوجه

2021/04/22 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أجرى مهاجم فريق القوة الجوية بكرة القدم ايمن حسين تداخلا جراحيا على مستوى الوجه اليوم الخميس (22 نيسان 2021)، في مستشفى برجيل للجراحة المتطورة تكللت بالنجاح، وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة اسابيع.

وكان لاعب الجوية والمنتخب العراقي بكرة القدم أيمن حسين قد تعرض إلى إصابة قوية في وجهه خلال مباراة فريقه أمام الشارقة، التي انتهت بفوز الأخير بهدف وحيد ضمن دوري المجموعات لأبطال آسيا.

وذكر أيمن حسين في وقتها بتصريحات صحفية، أن" الإصابة كانت قوية جداً، بعد أن تعرضت إلى كدمة في وجهي بقرب العين اليسرى، لكنها لا تدعو إلى القلق".

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