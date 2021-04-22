 انطلاق الخط الجوي المباشر  بين المغرب وإسرائيل مع بداية الصيف 

2021/04/22 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون انتخب المغرب بالتزكية، في شخص عبد الوهاب بلوقي، سفير المملكة بلاهاي وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيةـ، لولاية مدتها عام واحد، حيث أن أن هذه المنظمة تصنف المغرب من بين البلدان الشريكة العشر الأوائل.ويشار أن انتخاب المغرب، لرئاسة منظمة حظر […]

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