نافذة الاستثمار يأتي منها ريح !! - علي عرمش شوكت

2021/04/22 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت يقول المثل العراقي " الباب التي تأتيك منها ريح اغلقها واستريح " وباب الاستثمار اكثرها عجاجاً وريحاً مفضية للتهرب من الضرائب والاستحواذ الرخيص على عقارات الدولة، ذلك من خلال السماحات الضريبية الخيالية من قبل الهيئة المعنية.



فهي لم تدرك ولا تتحلى بالاحتراس من الحرامية، وظلت مفتوحة على مصراعيها منذ سقوط النظام السابق من دون تحفظ ولا وجود صيان لازمة لقانونها من شأنه ضبط عملها.



فصارت تتصف بالنافذة ال ......





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