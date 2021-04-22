الانتخابات الفلسطينية في القدس: ما قبل عهد ترامب لا يشبه ما بعده - سنية الحسيني

2021/04/22 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني تشهد العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية حالة من التحدي والمواجهة الصريحة، قبل أسابيع قليلة فقط من الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع عقدها الشهر القادم.



ويبدو أن إسرائيل تريد التأكيد على موقفها الذي تكشف صراحة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد نشر تفاصيل صفقة القرن، والتي انعكست في: لا للقدس الشرقية، ولا لوقف الاستيطان، ولا لحل الدولتين.



وعكست صفقة القرن التي طرحتها إدارة ترامب بت ......





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