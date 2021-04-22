أول تعليق من ’وزير الصدر’ على استعراض السرايا أمس

2021/04/22 | 16:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أشاد صالح محمد العراقي، أو ما يعرف بـ"وزير القائد"، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باستعراض سرايا السلام مساء أمس.

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ورداً على منشور جاء فيه: "احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين على هذه الوقفة الصدرية المخلصة التي نرتشف من كأسها معين الولاء والطاعة للقيادة الحقة بوركتم ياجنود الله.



نشر صورة لتجمع كبير لأمري الالوية والافواج والسرايا والفصائل ضمن تشكيلات سرايا السلام في بغداد يوم امس".

فرد العراقي بـ "لم ولن ينقضوا عهدهم..



وكما عهدناهم".

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