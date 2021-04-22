كوسرت رسول: ضرورة تحسين وضع الصحافيين

2021/04/22 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، برقية تهنئة لجميع الصحافيين والاعلاميين الكورد، بمناسبة مرور الذكرى الـ 123 على صدور أول صحيفة كوردية.

وجاء في البرقية:

في الذكرى الـ 123 على صدور اول صحيفة كوردستان أول صحيفة كوردية، اوجه التهاني الى جميع الصحافيين والاعلاميين الكورد، آملا ان تكون هذه المناسبة بداية مهمة لالتزام الاعلام بآتيك العمل الصحفي والاتبعاد عن لغة التشهير والحث على العنف.

قبل 123 عاما، اصدر مقداد مدحت بردخان في بلاد الغربة والهجرة، اول عدد من صحيفة كوردستان، ومنذ ذلك التأريخ والى يومنا هذا قوافل الصحافة الكوردية مستمرة، وعلى الرغم من المراحل المختلفة التي مر بها شعبنا من الظلم والاضطهاد، الا ان الصحافة الكوردية استمرت واستطاعت ان تلعب دورها المهم.

اليوم ونحن نستذكر صدور صحيفة كوردستان ويوم الصحافة الكوردية، نلاحظ وللاسف ان الاعلام الكوردي يمر بوضع غير ملائم وصعب، فمن جانب بعض وسائل الاعلام لا تلتزم بمنهاج الأتيك واسس عمل الصحافة، ومن جانب آخر، حرية التعبير عن الرأي دون المستوى المطلوب ولا تزال هنالك مخاطر عليها.

ارى انه من الضروري خلال الوقت الراهن، ان تقوم حكومة اقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة ببذل الجهود الجدية لتحسين الوضع الصحافيين وتوسيع مساحة حرية التعبير عن الرأي، بشكل لا يتم معاقبة او اعتقال اي صحافي لابداءه الرأي المخالف، في الوقت ذاته، يقع على عاتق الصحافيين والاعلاميين اعلى مستوى للمسؤولية بالالتزام بأسس العمل الصحافي والعمل بمهنية وان لا يكونوا جزءا من الصراعات السياسية والتقليل من شأن هذا وذاك.

وكذلك أرى انه من الضروري مطالبة جميع وسائل الاعلام الحزبية العمل بروح المسؤولية بعيدا عن التشهير، والالتزام والعمل باخلاق المهنة وعدم استخدام الصراعات السياسية لكسر شوكة الاشخاص والالتزام بالقيم والمبادئ الاخلاقية والاجتماعية والوطنية.

كوسرت رسول علي

رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة

الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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