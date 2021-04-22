غربي كوردستان يسجل 245 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/22 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس، تسجيل 245 إصابة جديدة وثماني حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان، ان حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من دير الزور ورجل من قامشلو ورجل وامرأتين من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 245 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 129 ذكور و 116 إناث ، وتسجيل اثني عشرة حالة شفاء جديدة.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة: 37 حالة في الحسكة - 39 حالة في قامشلو - 17 حالة في ديرك - 9 حالات في الدرباسية - حالة واحدة في كركي لكي - 3 حالات في جل آغا - 12 حالة في كوباني - 25 حالة في الرقة -26 حالة في دير الزور - 60 حالة في الطبقة - 4 حالات في منبج - حالة واحدة في الشهباء - 12 حالة في مخيم روج.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 14681 حالة منها 485 حالة وفاة و 1488 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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