2021/04/22 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

2260 مشاهدة

تقدم الفنان محمد حسين عبد الرحيم، الخميس، بالشكر الى الحكومة العراقية، متمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد منحه جواز السفر العراقي.

وقال عبد الرحيم في مقطع مرئي من داخل مطار بغداد الدولي، اطلع عليه عليه NRT عربية (22 نيسان 2021)، "دولة الرئيس محبتك وموقفك المشرف وسام شرف.



وشكر الفنان "مكتب رئيس الوزراء على تواصلهم المستمر، فضلا عن وزير الثقافة، ووزير الصحة لتواصلهم".

وشكر عبد الرحيم "الشعب العراقي وجمهوره الذي بقي على تواصل معه"، واصفا العراقيين بـ "الشعب العظيم".

ووافق مجلس الوزراءعلى منح الفنان محمد حسين عبد الرحيم وعائلته، المولودين والمقيمين في العراق جواز سفر عراقيا.

وذكر مجلس الوزراء في بيان صحفي "تمت الموافقة على منح عائلة الفنان محمد حسين عبد الرحيم المولودين والمقيمين في العراق وفلسطينيي الجنسية جواز سفر عراقيا".

واكد المجلس "تعذر منحهم الجنسية العراقية لتعارض ذلك مع المادة 6/ ثانيا من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006".

ومحمد حسين عبد الرحيم فنان من اصول فلسطينية، ولد في بغداد عام 1955 .



وكان قد تقدم بطلب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنحه الجنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق للفنان محمد حسين عبدالرحيم بعد منحه الجواز العراقي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق للفنان محمد حسين عبدالرحيم بعد منحه الجواز العراقي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).