2021/04/22 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، على احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها.

وقال عون في اليوم الاجتماع الأمني في قصر بعبدا اليوم: “المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم لاسيما وأنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمنية ضبط الأمن سلميا وفقا للأنظمة المرعية.

واستهل عون الإجتماع الأمني بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والأحداث الأخيرة في منطقة عوكر قرب مكاتب شركة مكتف لشحن الأموال من والى الخارج، حسبما قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر.

بدوره دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في الاجتماع إلى تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

التالي

منذ 3 ساعات

رئيس البرلمان يعزي بوفاة الاسدي

منذ 4 ساعات

النزاهة تحبط عملية نقل ملكية عقار قيمته نصف مليار دينار بمعاملةٍ مزورةٍ

منذ 6 ساعات

التربية: انجاز بناء خمس مدارس جديدة في ذي قار

منذ 6 ساعات

سوريا تحصل على 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

منذ 7 ساعات

مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني على حدود العراق

منذ 17 ساعة

العالم على موعد مع زخات شهب مذهلة

منذ 20 ساعة

“إنستغرام” تعلن طرح أداة على تطبيقها لفلترة الرسائل المباشرة المسيئة تلقائيا

منذ يوم واحد

تفجير انتحاري في افغانستان

منذ يوم واحد

النزاهة تضبط أوليات عقارين مستأجرين بصورة غير قانونية أحدهما يقع على “أنبوب نفطي”

منذ يوم واحد

بيلوسي: دعوات أسرة فلويد للعدالة سُمعت حول العالم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عون يدعو للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عون يدعو للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).