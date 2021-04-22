المفوضية الأوروبية تخطط لإجراء قانوني ضد استرازينيكا

2021/04/22 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تدرس المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء قانوني ضد عملاق الأدوية البريطاني السويدي أسترازينيكا، لضمان تسليم جرعات كافية من اللقاح ضد كورونا الذي تنتجه الشركة، وفقاً لمصادر دبلوماسية متعددة.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن “الذراع التنفيذية للتكتل والتي تتفاوض على العقود مع منتجي اللقاحات نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد تسعى لاستصدار أمر قضائي لأن الشركة لم تقدم بعد التزاماً رسمياً بتسليم اللقاح المخطط له”.

وصرح مصدر دبلوماسي آخر بأن ذلك سيتم في محاكم بلجيكية.

وبعد مراجعة متكررة لخفض التسليم، تتوقع أسترازينيكا توفير 70 مليون جرعة في الربع الثاني من العام، وفقاً لمفوض الصحة الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، ما يقل بكثير عن 180 مليون جرعة تقول المفوضية إن الشركة كانت تأمل توفيرها في الأصل.

وبدأ الخلاف حول نقص الكميات التي يتم تسليمها منذ يناير(كانون الثاني) الماضي، عندما أعلنت أسترازينيكا أن مشكلات في الإنتاج أثرت على سلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كيريسماكر اليوم الخميس: “المهم، أن نضمن تسليم عدد كاف من الجرعات بما يتماشى مع الالتزامات السابقة للشركة”.

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