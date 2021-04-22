2021/04/22 | 16:03 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 أبريل 2021 | 03:50 مساءً

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الروبل الروسي يقفز والعملة الأوكرانية تصعد بعد إعلان من وزير الدفاع الروسي

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