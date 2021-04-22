تويتر تجيز لمستخدميها ابتداء من اليوم تغريد الصور بدقة 4K

2021/04/22 | 16:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة “تويتر”، اليوم الخميس السماح لمستخدميها بتغريد صور بدقة “4K”، عبر نظامي التشغيل “أندرويد” من غوغل أو “آي أو أس” من أبل.وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها: “حان الوقت لتغريد تلك الصور عالية الدقة – خيار تحميل وعرض صور “4K” على “Android” و “iOS” متاح الآن للجميع”.وأوضحت أنه “لبدء تحميل […]

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