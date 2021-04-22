الكهرباء ترمي كرة اطفاء التيار الكهربائي على الجانب الايراني وتوضح اسباب تردي وضع الطاقة

2021/04/22 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد

موسى العبادي، الخميس، إن تراجع ساعات

تجهيز الكهرباء يأتي بسبب انحسار

إمدادات الغاز الإيراني وخروج محطة شرق

بغداد عن الخدمة.

وقال موسى، أن "سبب تراجع ساعات تجهيز

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