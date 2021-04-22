العراق يحدد موعد الاستغناء عن الغاز الإيراني

2021/04/22 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار،

موعداً للتخلي عن الغاز الإيراني في

عمليات توفير الطاقة الكهربائية في

العراق، فيما تحدث عن الحلول في حال عدم

موافقة الولايات المتحدة على تمديد

قرار الإعفاء من العقوبات

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