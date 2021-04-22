صدور احكام بالحبس بحق محافظ الديوانية السابق وأحد أعضاء مجلس محافظة بابل

2021/04/22 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة تفاصيل الاحكام القضائية الصادرة بحق محافظ الديوانية السابق إضافة إلى أحد أعضاء مجلس محافظة بابل على خلفية قضايا فساد.

وأوضحت الهيئة في بيان أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق محافظ الديوانية السابق على خلفية قضية المصادقة على عقد المساطحة بين بلدية المحافظة والمستأجر دون الرجوع الى تقدير اللجان وثبوت أن مبلغ العقد غير ملائم للمشروع.

وفي شأن منفصل أصدرت محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة حكما حضوريا بالحبس مدة سنة بحقّ أحد أعضاء مجلس محافظة بابل على خلفية قضية التدخل في عملية توزيع قطع أراض للشهداء والجرحى ومنح شقيقته قطعة ارض خلافاً للقانون.

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