اللواء رسول: القوة الجويَّة تمكَّنت من إصلاح الطائرات العاطلة وإعادتها للخدمة

2021/04/22 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوَّات المسلَّحة اللواء يحيى رسول ،اليوم الخميس، أن القوة الجويَّة وبملاكات عراقيَّة تمكَّنت من إصلاح الطائرات العاطلة وإعادتها للخدمة في وقتٍ قياسيّ.

وقال رسول في تصريحات تابعتها السومرية نيوز ،إن "الاهتمام المتزايد والدعم اللامحدود من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع للقوَّة الجويَّة ــ مكَّن مهندسيها وملاكها الفني من إعادة الطائرات العاطلة للخدمة".

وأضاف ،أن "إعادة تأهيل وإصلاح الطائرات القديمة والعاطلة الأخرى تمَّ بأيدٍ عراقيَّة 100% وخلال وقتٍ قياسيٍّ".وكان وزير الدفاع وقيادات أمنية رفيعة قد شاركوا في الاحتفال المركزي الذي نظمته قيادة القوَّة الجوّية بمناسبة الذكرى الـ 90 على تأسيسها في قاعدة بلد الجويَّة.

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