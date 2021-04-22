هل اصبت بكورونا دون ان تعرف؟.. علامات قد تساعدك

2021/04/22 | 16:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

هل أصبت بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 دون أن تعرف؟ وهل يزيد الصوم من خطر عدوى كورونا؟ وما آخر المعطيات حول السلالة الهندية من الفيروس؟ هذه الأسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الشامل.

نبدأ مع 7 أعراض عليك ملاحظتها، وقد تبدو عامة وغير مرتبطة بكوفيد-19، ولكنها قد تشير إلى إصابتك بكورونا:

التهاب الملتحمة، وذلك وفقا لمقال نشرته مجلة “سانتي بلوس” (santeplus) الفرنسية، للكاتبة سارة سولنييه.

فقدان الشهية.

آلام البطن.

الإسهال.

التعب.

ضبابية الدماغ، أي التشويش الذهني الذي يعيق قدرتنا على التفكير أو تذكر الأشياء اليومية.

تلون الجلد أو تورم الأطراف أو الحكة أو الطفح الجلدي، قد تكون من الأعراض الجلدية لفيروس كورونا.

إذا كنت تشك في إصابتك بكورونا فاستشر الطبيب، وحافظ دائما على معايير التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات، وفق الإرشادات الصحية في بلدك.

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