موقف وبائي جديد للعراق وضربة “قاسية” اضافية بالاصابات

2021/04/22 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس، حصيلة ثقيلة اضافية بعدد الاصابات، في عموم العراق.

واظهر الموقف الوبائي المعلن من قبل وزارة الصحة تسجيل 8450 اصابة جديدة مقابل 6872 حالة شفاء.

وبلغ عدد الوفيات 30 حالة وفاة جديدة.

اما فيما يخص الموقف التلقيحي فإن 286 ألف و866 شخص تلقوا اللقاح حتى الان، في الوقت الذي تجاوز عدد الاصابات الكلي المليون والـ10 الاف اصابة منذ ظهور الوباء.

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