2021/04/22 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية برهم صالح يعزي بوفاة النائب عدنان الأسدي المركز الخبري الوطني.

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