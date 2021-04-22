2021/04/22 | 16:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]ظهر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، مع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، وهما في جولة بالدراجات الهوائية بمدينة أربيل عاصمة الإقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير البريطاني يجري جولة مع بارزاني بالدراجات الهوائية: نحرق السعرات بعد الطعام العراقي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير البريطاني يجري جولة مع بارزاني بالدراجات الهوائية: نحرق السعرات بعد الطعام العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).