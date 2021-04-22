2021/04/22 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 8450 إصابة جديدة بكورونا- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 8450 إصابة جديدة بكورونا- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 8450 إصابة جديدة بكورونا- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).