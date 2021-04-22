رئيس اليويفا لا يستبعد إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

2021/04/22 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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هدد ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي ريال مدريد الإسباني بإمكانية إقصاء المرينجي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أزمة دوري السوبر الأوروبي.

ويعتبر ريال مدريد من أبرز المهتمين بإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي، ولم يقم بالانسحاب منها، بل وخرج رئيس النادي فلورنتينو بيريز للتأكيد على تمسكه بالبطولة.

ويبدو أن ألكسندر سيفيرين لن يترك الأمور تمر مرور الكرام، بالرغم من الإعلان عن تجميد البطولة لأجل غير مسمى بعد انسحاب معظم الفرق المشاركة.

وتحدث ألكسندر سيفيرين رئيس اليويفا حسب صحيفة "آس" الإسبانية قائلاً " مشاركة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ الشيء الأساسي هو أن الموسم قد بدأ بالفعل، والمحطات التليفزيونية ستطلب الكثير من التعويضات إذا لم نلعب البطولة".

وأضاف "هناك احتمال ضئيل نسبياً بأن مباراة ريال مدريد لن تقام الأسبوع المقبل، لكن من الآن فصاعداً سيكون الأمر مختلفاً بعض الشيء".

وتابع " أبواب الاتحاد الأوروبي مفتوحة للجميع، ولكن في نفس الوقت سيتحمل الجميع عواقب أفعالهم، نعم كل هذه الأندية هي جزء من اليويفا، لكن بالطبع لن أتعامل شخصياً مع أشخاص معينين مرة أخرى".

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