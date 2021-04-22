في عيدها الـ90.. القوة الجوية العراقية: لنا اليد الطولى بمحاربة داعش ونحتاج دعماً مادياً مستمراً

2021/04/22 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

احتفلت قيادة القوة الجوية اليوم الخميس، (22 نيسان 2021)، بذكرى تأسيسها الـ 90، معتبرة أن جميع قواتها الجوية ستبقى اليد الضاربة للعناصر الإرهابية.

وقال العميد الطيار محمد سعدي، مدير قسم الاعلام والتوجيه المعنوي في القيادة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن قيادته "تمتلك عدداً من طائرات F- 16 والسوخوي، وطائرات أخرى من باقي الانواع".

وأضاف سعدي: "إلا أنها تعتمد حالياً على جهدها الذاتي، وبالتالي فهي تحتاج الى الدعم المالي المستمر لتطوير قدراتها، لان القوة الجوية وفي كل العالم تحتاج الى دعم مالي مستمر لتطوير قدراتها وزيادتها وبالتالي استمرار ضرب الجماعات والحفاظ على أمن الوطن".

وأشار الى أن "الطيران العراقي وجه ضربات قاسمة للإرهابيين، أبان عمليات تحرير الوطن من تنظيم داعش الارهابي ومنذ عام 2014".

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