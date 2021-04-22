2021/04/22 | 16:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © APA/ا ف ب Handout باريس (أ ف ب) – أفاد مسؤول أميركي رفيع الأربعاء أن بلاده أطلعت ايران على تفاصيل بشأن العقوبات التي هي على استعداد لرفعها في إطار العودة الى الاتفاق النووي.وتأخذ الولايات المتحدة وإيران استراحتهما الثانية من المحادثات غير المباشرة في فيينا الهادفة الى إحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تطلع طهران على “أمثلة” عن عقوبات يمكن أن ترفعها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تطلع طهران على “أمثلة” عن عقوبات يمكن أن ترفعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).