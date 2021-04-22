الهند تبلغ أعلى حصيلة يومية للاصابات بكورونا في العالم

2021/04/22 | 16:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمال بلدية مدينة الله آباد الهندية يغلقون منطقة ظهرت فيها إصابات بكوفيد-19 منعا لانتشار الوباء خارجها، في 21 نيسان/أبريل 2021 © ا ف ب سنجاي كانوجيا نيودلهي (أ ف ب) – أعلنت الهند الخميس تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم، فيما […]

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