قفزة في مؤشر الإصابات اليومية بالأنبار.. وقضاء الفلوجة يتصدر

2021/04/22 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 نيسان 2021)، إن "الإصابات الجديدة التي سجلت في محافظة الأنبار خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغة 64 إصابة، توزعت على النحو التالي":

قضاء الرمادي ١٥

قضاء الفلوجة ٢٦

قضاء العامرية ٣

قضاء الخالدية ١

قضاء حديثة ٥

قضاء راوه ١٤

الشفاء ٢٢

واضاف، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الأنبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الأنبار وتجنب التجمعات، وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الأنبار أو مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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