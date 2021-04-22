العراق يسجل 8450 اصابة جديدة بكوفيد-19

2021/04/22 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الخميس، عن تسجيل 8450 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 8450 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم العراق.

واضافت، ان حالات التعافي المسجلة كانت 6872، مشيرة الى انها سجلت 30 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

واشارت الوزارة الى، ان مجموع الذين تلقوا اللقاح وصل 286866 شخصا.

الوثيقة ادناه تمثل جدول مفصل للموقفين الوبائي واللقاحي.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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